Le Tchad "ne remplit pas les conditions optimales pour aller aux élections", estiment des jeunes

La Coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement (CONAJEPDT) a exhorté samedi les autorités à impliquer toutes les voix discordantes dans les consultations du 2ème Forum national inclusif.



Le secrétaire général de la CONAJEPDT, Djimian Bonaventure, a estimé qu'aucune des doléances des jeunes n'est prise en compte par le Gouvernement et que la population est toujours dans le désarroi. Il s'est exprimé lors d'un point de presse au centre Tante d'Abraham d'Amriguebé, à N'Djamena.



"Quant aux élections qui se pointent à l'horizon, le doute subsiste toujours car les partenaires techniques et financiers internationaux jugent insatisfaisant la crédibilité de ces élections pour s'investir", relève Djimian Bonaventure.



Il précise que le Tchad ne remplit pas les conditions optimales pour aller aux élections, évoquant entre autres la violation des droits de l'Homme et une justice malmenée par des individus.



Et d'ajouter que "la politique prônée par le gouvernement en faveur des jeunes chômeurs n'est qu'une poudre aux yeux", tandis que les libertés d'expression, les marches pacifiques et toutes critiques envers le gouvernement sont systématiquement interdites.