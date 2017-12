« Le Tchad occupe une place unique dans la coopération avec les Emirats »

L’ambassade des Émirats arabes unis au Tchad a organisé hier, mardi 4 décembre 2017, au Ledger Plaza Hôtel de N’Djamena, une cérémonie officielle pour célébrer leur 46ème fête nationale. Cet anniversaire marque l’unification des Émirats Arabes Unis en 1971, pays qui se veut un modèle exemplaire de développement durable, de progrès et de croissance dans la région.



Chaque année, le 2 décembre offre l’occasion aux citoyens des Émirats Arabes Unis, de Dubaï et d’Abou Dhabi de célébrer leur appartenance à cette terre et d’exprimer surtout leur fierté d’avoir posé les bases et les règles de la bonne gouvernance en établissant des institutions nationales solides et stables fondées sur des principes et des normes de transparence et de responsabilité, d’État de droit et de civisme, créant ainsi une oasis de sécurité, de stabilité, de modernité et de tolérance.



La fête nationale des Émirats Arabes Unis vise également à célébrer un leadership toujours prêt à investir dans le capital humain de son peuple, plaçant ses citoyens à l’avant-garde de ses priorités, pour atteindre la distinction, la stabilité et le développement durable. Elle permet aussi de passer en revue les réalisations politiques, économiques, et sociales accomplies par leurs dirigeants et grâce aux efforts soutenus des Émiratis ayant travaillé dur pour construire l’avenir de leur nation, et soutenir sa place dans tous les domaines, ainsi que ses démarches vers le développement.



L’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mohammed Ali Mohammed Alshamisi a mis l’accent sur les relations bilatérales entre deux pays amis qui trouvent leurs racines dans les principes de coopération et de respect mutuel. Ces relations ont évoluées pour devenir un partenariat stratégique entre les deux pays et entre les deux peuples au cours des dernières années.



Selon lui, les visites réciproques des dirigeants des deux pays et le volume toujours croissant d’échanges commerciaux, économiques et culturels témoignent des solides liens bilatéraux qu’ils partagent dans divers domaines.



« Le Tchad occupe une place unique dans la coopération économique et l’échange commercial avec les EAU, surtout que le montant des exportations depuis les Emirats s’élève en 2016 à 35.7 millions dollars », explique l’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mohammed Ali Mohammed Alshamisi.



Par ailleurs, il souligne que les émirats Arabes Unis sont entrés sur la scène internationale en faisant preuve d’ouverture, ce qui a conduit à l’établissement des partenariats stratégiques, politiques, économiques et commerciaux ainsi que de partenariats clés dans les domaines de la culture, des sciences, de l’éducation et de la santé avec de nombreux pays à travers le monde.



En outre, l’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Mohammed Ali Mohammed Alshamisi affirme que les Émirats Arabes Unis ont persévéré dans leur approche humanitaire en fournissant une aide au développement, humanitaire et caritative à divers pays et peuples du monde en 2017, évaluée à 174 milliards de dirhams repartis sur 178 pays depuis 1971 à nos jours.