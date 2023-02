Le Tchad parmi les 10 derniers pays de l'indice de l'industrialisation en Afrique

L'industrialisation est la clé du développement économique en Afrique. Le continent dispose de nombreux atouts, notamment une main-d'œuvre jeune, des ressources naturelles abondantes et des marchés intérieurs en croissance. La Banque africaine de développement (BAD) considère l'industrialisation comme une priorité stratégique, et soutient les pays africains dans leur développement industriel à travers sa stratégie "Industrialiser l'Afrique".



Malgré cela, le Tchad a connu un score inférieur en ce qui concerne l'indice 2022 de l'industrialisation en Afrique. Le pays a subi une vulnérabilité élevée aux conflits régionaux et au changement climatique, ce qui a affecté son développement industriel. Cependant, le Tchad a récemment lancé un plan directeur de l'industrie en 2020 pour stimuler son développement industriel et sa diversification économique. Cette stratégie se concentre sur la renforcement des infrastructures et sur l'appui au secteur privé, et identifie douze chaînes de valeur prioritaires, telles que l'élevage, le coton, la métallurgie et les matériaux de construction.



Depuis 2010, le Tchad a reculé de trois places dans l'indice de l'industrialisation en Afrique, se classant à la 45ème place sur 53 pays en Afrique, et parmi les derniers au monde. Cependant, malgré ce classement, le Tchad poursuit ses efforts pour stimuler son développement industriel et améliorer sa position dans l'indice.



Le Tchad figure parmi les dix derniers pays de l'indice de l'industrialisation en Afrique, avec un score de 0,4178. Les autres pays dans le quintile inférieur incluent la Guinée-Bissau, le Burundi, la Gambie, les Comores, l'Erythrée, la République centrafricaine, la Sierra Leone, São Tomé & Príncipe et le Malawi. En général, ces pays sont confrontés à une forte désindustrialisation et restent au bas de l'échelle pour chaque composante de l'indice de l'industrialisation en Afrique.



Bien que le Tchad se trouve encore dans le quintile inférieur de l'indice, il est en voie de développement industriel grâce à ses efforts pour stimuler le secteur privé et renforcer les infrastructures.