Le Tchad participe au 9ème Examen global de l'Aide pour le Commerce à Genève

L'Ambassadeur du Tchad en Suisse, S.E.M. Dr Jean Pierre Baptiste, accompagne également la délégation tchadienne à cet important événement.



Cet examen global de l'Aide pour le Commerce, qui réunit des représentants des gouvernements, des organisations internationales et du secteur privé, vise à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Aide pour le Commerce et à identifier les défis et les opportunités futurs.



Le Tchad, comme de nombreux pays en développement, compte sur l'Aide pour le Commerce pour soutenir ses efforts de développement économique et de lutte contre la pauvreté. L'accès aux marchés internationaux est crucial pour les entreprises tchadiennes afin de stimuler la croissance économique et créer des emplois.



Au cours de cet examen, le Tchad plaidera pour un commerce international plus équitable et inclusif qui profite à tous les pays. Le pays réaffirmera son engagement à mettre en œuvre des politiques commerciales qui favorisent la diversification économique et la création d'emplois.



Le Tchad mettra également l'accent sur la nécessité d'un soutien continu de la communauté internationale pour aider les pays en développement à tirer pleinement parti du commerce international.



La participation du Tchad à cet examen global de l'Aide pour le Commerce témoigne de l'engagement du pays à promouvoir le commerce comme moteur de développement durable. Les conclusions et les recommandations issues de cet examen guideront les efforts futurs du Tchad pour renforcer son intégration dans l'économie mondiale.