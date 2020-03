Le Tchad paye ses dettes avec des bœufs, face au manque de liquidités

L'accord entre le Tchad et l'Angola pour le remboursement d'une dette avec du bétail a commencé à se matérialiser. La première expédition de 1 500 têtes de bétail, sur un total attendu pour ce mois de 4 500 animaux, est arrivée cette semaine en Angola, a rapporté la presse angolaise.



L'annonce avait été faite début mars par le ministre angolais de l'Agriculture et des Forêts, António de Assis, lors d'une visite sur le projet agricole de Quiminha à la périphérie de la province de Luanda, où il a inspecté l'infrastructure de la plus grande unité de quarantaine animale du pays.



L'Angola recevra un total de 75000 têtes de bétail du Tchad sur un délai d'environ six ans, en paiement d'une dette de 100 millions de dollars américains (88 millions d'euros) contractée en 2017.



Selon le ministre, l'Angola et le Tchad ont convenu, compte tenu du potentiel du bétail tchadien (avec une contribution de 53% au PIB), que la dette soit payée avec du bétail, pour combler les régions du pays en perte de population animale..



Le directeur de l'Institut des services vétérinaires a déclaré que l'accord entre les deux pays prévoit la livraison annuelle de 13 500 têtes de bétail, sur une base trimestrielle.



En ce qui concerne l'unité de quarantaine, il s'agit d'un point d'observation médico-vétérinaire pour tous les bovins se déplaçant à travers le pays, y compris ceux importés, à des fins d'inspection zoosanitaire et de dépistage des maladies, en particulier celles qui doivent être déclarées.