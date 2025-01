TCHAD Le Tchad poursuit sa marche vers l'autonomie énergétique : Inauguration d'une nouvelle centrale hybride

Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Janvier 2025



La ville de Guereda, située dans la province du Wadi Fira au Tchad, vient de franchir une étape importante dans son développement avec l'inauguration d'une centrale solaire hybride. Ce projet, porté par l'ADERM, marque une avancée significative dans la politique énergétique du pays et témoigne de la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations rurales.



La province de Wadi Fira a célébré l'inauguration d'une nouvelle centrale photovoltaïque ce matin, marquant une avancée significative dans l'accès à l'énergie dans la région. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs dignitaires, dont le Gouverneur de la province, le Directeur Général de l'Agence pour le Développement de l'Électrification Rurale et la Maîtrise de l'Énergie (ADERM), ainsi que des autorités locales. Le Maire de Guereda, M. SouLEYMANE HAMAT, a exprimé sa joie concernant l'installation de cette centrale, soulignant son importance pour le développement de la ville. Dans son discours, M. Younous Daoussa Mahamat, Directeur Général de l'ADERM, a affirmé que cette nouvelle centrale est un pas vers le développement souhaité par les plus hautes autorités, notamment le Président Mahamat Idriss Déby Itno. Il a déclaré : "L’un des exemples parfaits de ces vœux est cette centrale hybride qu’il donne à la population de Guereda." Le Gouverneur de la province, M. Mahamat Abdelkrim Ali, a décrit la centrale non seulement comme une infrastructure moderne, mais comme un symbole d’espoir et de transformation. Il a ajouté que grâce à cette installation, des milliers de foyers, d'entreprises et d'institutions bénéficieront d'un accès durable à l'électricité.

Caractéristiques de la Centrale Capacité de production : 1,08 mégawatts en solaire.

: 1,08 mégawatts en solaire. Système de stockage : 3,888 MWh.

: 3,888 MWh. Superficie : 2 hectares.

: 2 hectares. Bénéficiaires : Plus de 16 000 personnes. Les travaux de construction de la centrale ont débuté le 28 novembre 2023, et son inauguration s'inscrit dans une série d'initiatives visant à améliorer l'accès à l'énergie dans les zones rurales. Dans le cadre de cette initiative, l'ADERM prévoit d'inaugurer très prochainement d'autres centrales hybrides à Amdjarass, Am-Zoer, Goz Beida, Ati et Moussoro. Ces projets visent à renforcer l'approvisionnement énergétique dans toute la province et à soutenir le développement économique local.





