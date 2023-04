Le Tchad "prend acte" du renvoi de son ambassadeur en Allemagne

"Il fallait s'y attendre", selon le ministre. "Notre ambassadeur est déjà en route", ajoute-t-il. Mariam Ali Moussa a quitté Berlin ce matin à bord d'un vol de la compagnie Air France, via Paris.



Quatre jours plus tôt, le gouvernement tchadien a donné 48 heures à l'ambassadeur allemand Gordon Kriche pour quitter le Tchad.



Selon le ministre Aziz Mahamat Saleh, la décision de N'Djamena déclarer persona non grata et de renvoyer l'ambassadeur allemand, "ne touche pas les relations diplomatiques entre le Tchad et l'Allemagne ni l'Union européenne". Il évoque des propos "inacceptables" proférés par l'ambassadeur, qui ont un impact sur l'unité du Tchad.