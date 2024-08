Le Tchad prend part à la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique

La participation du Tchad à la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (TICAD) marque un tournant stratégique pour le pays. Cette plateforme multilatérale, reconnue pour son rôle de catalyseur de l'investissement et du développement en Afrique, offre au Tchad une opportunité unique de renforcer sa coopération internationale et de mobiliser des ressources pour soutenir ses ambitions de développement.



Le Tchad, en quête de financements pour soutenir ses programmes de développement, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures, pourrait conclure des partenariats public-privé et obtenir des engagements de financement pour des projets structurants.



La TICAD est un cadre idéal pour renforcer les relations bilatérales du Tchad avec le Japon et d'autres partenaires de développement, notamment en matière d'assistance technique et de transfert de technologies.



Le Tchad aura l'occasion de présenter son agenda de développement, en mettant en avant ses priorités et ses atouts, tels que ses ressources naturelles, son potentiel agricole et ses réformes économiques.



La TICAD offre au Tchad une opportunité unique de renforcer sa coopération internationale et de mobiliser les ressources nécessaires pour accélérer sa transformation économique et sociale. Le succès de cette participation dépendra de la qualité de la préparation, de la clarté des messages et de la capacité du pays à saisir les opportunités offertes par cette plateforme multilatérale.