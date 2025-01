Le Tchad prend part au Sommet Extraordinaire de l’Union Africaine

Ce sommet a été consacré au Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) et a pour but de définir une nouvelle vision pour l'agriculture africaine à l'horizon 2035.



Points clés de l'intervention



Dans son discours, le chef de la diplomatie tchadienne a souligné le potentiel agricole du Tchad 40 millions d'hectares de terres arables et 150 millions de têtes de bétail.



M. Koulamallah a insisté sur la nécessité de moderniser le secteur agricole et de renforcer sa résilience face aux défis climatiques. Il a rappelé que l'agriculture représente 23 % du PIB tchadien et est l'une des priorités majeures du mandat présidentiel du Maréchal Déby. Ce secteur est également inclus parmi les 12 chantiers de son programme politique.





Résultats du sommet



À l’issue des travaux, les participants ont adopté la Déclaration de Kampala ainsi qu’un plan d’action décennal du PDDAA pour la période 2026-2035. Ces documents établissent des priorités stratégiques visant à renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires, accroître la productivité agricole, promouvoir l’innovation et garantir une croissance inclusive.



Ce sommet représente une étape importante pour la promotion de l'agriculture en Afrique et le développement durable du secteur dans les années à venir.