Le Tchad prépare le terrain pour le dialogue du Qatar avec les politico-militaires

Le comité technique spécial qui n'a initialement pas les attributions devra gérer cette délicate question à la demande du président du Conseil militaire de transition (CMT).



Le président du comité technique spécial chargé du dialogue avec les politico-militaires, Goukouni Weddeye, a réuni ce 3 janvier la commission et a proposé un délai d'une semaine.



"Pour réaliser notre mission, il faudra libérer aux propriétaires leurs biens immobiliers mais aussi trouver des solutions alternatives aux occupants", informe Goukouni Weddeye.



La mission consiste à identifier tous les biens immobiliers appartenant à des politico-militaires précédemment confisqués par l'État en vertu des Lois et règlements en vigueur ou occupés par des individus et d'en dresser une liste exhaustive, de faire ressortir pour chaque immeuble toutes les informations liées à son état actuel et de proposer un plan cohérent et ordonné d'accompagnement et de restitution.



Le dialogue national inclusif débutera le 15 février 2022 à N'Djamena.