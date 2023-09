Le Tchad présente son rapport sur les droits économiques, sociaux et culturels aux Nations Unies

L'objectif de cet examen est d'établir un dialogue constructif entre le Comité et le Gouvernement tchadien afin de déterminer si les normes du Pacte sont correctement appliquées en République du Tchad. Il vise également à évaluer la manière dont ces normes sont mises en œuvre, en mettant l'accent sur l'identification des dispositions nécessitant des améliorations, afin de garantir aux citoyens l'exercice complet de leurs droits.



Le Comité a soulevé de nombreuses questions en rapport avec les droits fondamentaux, notamment le droit à l'alimentation, à l'éducation, à la santé, à l'accès aux terres, à la sécurité sociale, à l'eau, au travail, et à la diversification économique. Le Ministre de la Justice a répondu à ces questions, mettant en avant les efforts déployés par le Tchad pour assurer le respect de toutes les dispositions du Pacte. Il a également réaffirmé la disposition du pays à collaborer avec tous les membres du Comité. Les discussions se poursuivront le mardi 26 septembre 2023, avec des recommandations à venir.



Avant l'examen du rapport tchadien, le Ministre Mahamat Ahmat ALHABO a eu une réunion au Palais Wilson avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Monsieur Volker TÜRK, en présence de l'Ambassadeur Jean Pierre BAPTISTE. Cette rencontre a permis d'aborder diverses questions, notamment celles liées à la situation humanitaire et au respect des droits de l'homme au Tchad.



La République du Tchad s'engage à collaborer activement avec les Nations Unies pour garantir le respect des droits économiques, sociaux, et culturels de sa population.