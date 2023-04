Le Tchad rappelle son ambassadeur au Cameroun pour consultation

Dans un communiqué de la Présidence de la République du Tchad daté du 20 avril 2023, il est expliqué que malgré les lettres adressées aux autorités camerounaises pour résoudre les différends concernant la prétendue acquisition des actifs de l’ex-ESSO par Savannah Energy, les négociations se sont poursuivies en catimini.



De plus, le Cameroun n'a pas répondu aux lettres de demande d'avis de non-objection de la CEMAC pour l'acquisition des actifs de Pétronas par le Tchad.



Le Tchad se voit donc contraint de rappeler son ambassadeur pour consultation afin de défendre ses intérêts et sa respectabilité face aux agissements répétés du Cameroun. Ce différend met à mal les relations entre les deux pays et pourrait avoir des conséquences sur la coopération économique et politique, indique Dr. Gali Ngothé Gatta, ministre d'État ministre secrétaire général de la Présidence.