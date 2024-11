TCHAD

Le Tchad renforce les capacités de ses cadres de santé pour une meilleure planification

Alwihda Info | Par Peter Kum - 29 Novembre 2024

Dans le but d’améliorer la qualité des services de santé offerts à la population, le ministère de la santé publique tchadien a organisé, depuis le 25 novembre 2024 à Bakara, un atelier technique de planification opérationnelle à l’intention des cadres des niveaux central et décentralisé. Cette initiative vise à renforcer les compétences de ces acteurs clés dans la conception et la mise en œuvre de stratégies sanitaires efficaces.