Le Tchad renforce sa gestion des finances et lance l'enrôlement biométrique des agents de l'État

L'enrôlement biométrique dans le nouveau système intégré de gestion des finances publiques a été lancé mercredi dans les locaux du ministère des Finances et du Budget.



La cérémonie a eu lieu en présence notamment du ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, du ministre des Finances et du Budget, et du ministre de la Fonction publique.



Le 25 octobre 2019, un mémorandum de coopération en matière de gestion des finances publiques par l’échange d’information, de moyens techniques et d’experts a été signé entre le Tchad et le Rwanda. Ce nouveau système "constitue l’aboutissement logique d’un exemple réussi de coopération sud-sud", se félicite Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget.



"Cette coopération cible entre autres les domaines de la réforme de la gestion des finances publiques ; le système intégré de gestion des finances publiques ainsi que la gestion du personnel de l’Etat et de la masse salariale", ajoute le ministre des Finances et du Budget.



Selon le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet, "si la bancarisation des salaires des agents de l’État est devenue aujourd’hui une réalité dans notre pays, l’enrôlement biométrique ainsi lancé va permettre aux fonction et contractuel de l’État de sécuriser leur rémunération, d’être proche de leurs domiciles financiers, d’éviter les interminables attroupements et d’éviter les longues files d’attente devant les établissements bancaires".



Le ministre de la Fonction publique Ali Mbodou Mbodoumi exhorte tous les agents civils de l'État à se faire enrôler. D'après lui, cette opération contribuera à la sécurisation définitive du fichier de la solde et des agents civils de l’État.



Le nouveau système permettra la production des actes administratifs et une meilleure gestion des carrières des agents civils de l'État.