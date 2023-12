Le Tchad renforce ses réserves de sang pour lutter contre l'hémorragie maternelle

Le ministère de la Santé Publique et de la Prévention a organisé une journée de don volontaire de sang ce vendredi 29 décembre 2023, en présence de divers responsables ministériels.



Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, le Dr Abdelmadjid Abderahim, a souligné que cette initiative vise à sauver des vies, notamment en réduisant la première cause de mortalité maternelle, qui est l'hémorragie.



Cette action sera étendue à l'ensemble du pays pour renforcer les capacités du Centre National de Transfusion Sanguine. Grâce à l'appui du Président de Transition, le Centre prévoit d'établir des succursales dans les différentes provinces du Tchad.