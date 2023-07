Le Tchad renforce son secteur aquacole avec la mise en place d'un réseau national d'aquaculteurs

Dans son discours de clôture, le directeur des pêches, Idriss Issaka Diar, a souligné que la création du réseau national des aquaculteurs est une opportunité pour le Tchad de stimuler le développement de l'aquaculture en bénéficiant d'un réseau solide et direct capable de mobiliser des soutiens.



Le directeur a félicité les participants pour avoir fait des choix judicieux en élisant les membres du bureau exécutif du réseau. Idriss Issaka Diar a exprimé sa conviction que le bureau exécutif pourra relever les nombreux défis qui entravent le développement du secteur de l'aquaculture. Il a assuré le bureau exécutif que la direction les soutiendra dans toutes leurs activités afin que le réseau puisse établir des partenariats nationaux, sous-régionaux et continentaux pour son développement.



Idriss Issaka Diar a recommandé au bureau exécutif de ne pas rester les bras croisés, mais de développer des innovations qui permettront de générer les ressources nécessaires à la viabilité de leur organisation. Il a également exprimé sa gratitude à la FAO pour sa contribution au développement de l'aquaculture commerciale au Tchad.



Le bureau exécutif du réseau est composé de 9 membres et est présidé par Madame Cordier Ache Sophie.



La présidente élue s'est déclarée ravie et a exprimé son espoir de faire du réseau national des aquaculteurs du Tchad une réussite et de laisser un héritage solide pour les générations futures.