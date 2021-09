Le Tchad risque de "déboucher sur une crise environnementale sévère", prévient l'ADHET

Selon le secrétaire général national de l'ADHET, Abba Daoud Nandjede, si l’on n’y prend pas garde, le Tchad risque de déboucher sur une crise environnementale sévère, particulièrement dans la province du Lac.



Plusieurs points culminants ont été au centre du congrès : les éléments physiques et sociodémographiques, et les effets de la crise sécuritaire, puis les stratégies de l’intervention actuelle et le mode de construction de la résilience mis en œuvre et enfin, la possibilité d’un modèle de résilience pour un environnement protégé par des populations acteurs du développement durable dans cette province à l’effet d’éviter la survenance de cette crise probable.



Le problème accentué de terrorisme se caractérise par des attaques récurrentes du principal groupe terroriste Boko Haram qui opère dans la zone du Lac ainsi que d’autres violences armées. La province du Lac Tchad est devenue aujourd’hui un centre de concentration humaine et de divers mouvements inhabituels qui posent à la fois un problème humanitaire et environnemental dans la localité.



Avec une superficie de 19 999km² et une population estimée à 555 645 habitants, soit une densité de 28 habitants/km² (INSEED 2016), la province du Lac est ceinturée par trois pays dont le Cameroun au sud, Niger et le Nigeria à l’ouest et compte depuis 2016 de centaines de milliers de personnes déplacées.



Selon Abba Daoud Nandjede, ce mouvement de population résulte de la naissance puis l’extension rapide de l’insurrection de Boko haram au Nigeria entre 2013 et 2014 dans tous les pays du Bassin du Lac Tchad. Pourtant, c’est une province qui faisait déjà face aux menaces du changement climatique avec un assèchement continu du Lac Tchad dont le rétrécissement a grandi d’année en année avec des conséquences destructrices.



L'ADHET préconise de mettre en place un groupe de travail pour mener une réflexion sur le financement de l’étude et évaluation de la situation environnementale de la province du Lac au Tchad qui, depuis cinq ans, est durement impactée, à l’effet de proposer un nouveau modèle de résilience et de gestion pérenne de l’environnement.