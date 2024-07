Le Tchad s'engage à améliorer la santé en milieu carcéral : participation à la première conférence africaine internationale sur la santé en milieu carcéral

Cette conférence, organisée par le CICR en collaboration avec les gouvernements du Kenya et de l'Afrique du Sud, réunit des experts et des décideurs politiques de tout le continent africain pour discuter des défis et des meilleures pratiques en matière de santé en milieu carcéral.



Le Dr Djitangar a profité de cette occasion pour présenter les efforts du Tchad en matière d'amélioration de la santé en milieu carcéral. Dans sa présentation intitulée "Poursuivre le processus d'une nouvelle approche pour la santé carcérale au Tchad", il a souligné les engagements du pays à améliorer l'accès aux soins de santé pour les détenus: Le Tchad s'engage à garantir que tous les détenus aient accès à des soins de santé de qualité, y compris des soins préventifs, curatifs et de réadaptation.



Renforcer les capacités du personnel carcéral en matière de santé: Le pays prévoit de dispenser une formation au personnel carcéral sur les questions de santé et de leur fournir les ressources nécessaires pour prodiguer des soins de santé de base.

Promouvoir des conditions de détention plus saines: Le Tchad s'engage à améliorer les conditions de vie dans les prisons, notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène.



La délégation tchadienne profitera également de cette conférence pour échanger des expériences avec d'autres pays africains et pour visiter un lieu de détention à Nairobi. Cette visite permettra aux membres de la délégation de voir de visu les défis et les bonnes pratiques en matière de santé en milieu carcéral et de s'inspirer des expériences d'autres pays.



La participation du Tchad à cette conférence internationale témoigne de l'engagement fort du pays à améliorer la santé des détenus. Les efforts déployés par le gouvernement tchadien contribueront à améliorer les conditions de vie des détenus et à promouvoir le respect de leurs droits fondamentaux.



En plus de la participation à la conférence, la délégation tchadienne aura également l'occasion de rencontrer les autorités sanitaires et pénitentiaires kenyanes pour discuter de leur collaboration en matière de santé en milieu carcéral.



Cette conférence est une occasion importante pour le Tchad de partager ses expériences et d'apprendre des autres pays africains en matière de santé en milieu carcéral. Les engagements pris par le gouvernement tchadien contribueront à améliorer la santé des détenus et à faire du Tchad un modèle en matière de santé en milieu carcéral en Afrique.