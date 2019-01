Le Tchad s'engage à créer des solutions d'irrigation performantes

Le projet régional d'appui pour l'irrigation au Sahel (PARIIS-TD) a été lancé ce mercredi 30 janvier à N'Djamena. Il regroupe six pays (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, Tchad) et a pour objectif d'augmenter et d'améliorer la productivité et les superficies irriguées dans la zone sahélienne à travers une gestion rationnelle des eaux pluviales et en tenant compte des enjeux climatiques et démographiques.



Le projet a été initié en 2013 lors d'une conférence de haut-niveau à Dakar. La Banque africaine de développement participe au financement du projet.



Les pays impliqués s'engagent à mettre en place des solutions d'irrigation performantes afin de passer de 400.000 hectares à 1 millions d'hectares dans un intervalle de 5 ans.



"Le projet constitue un élément clé de l'intervention de la Banque mondiale dans le secteur agricole et vise à aider le Tchad à exploiter au mieux ses potentialités en eau et l'agriculture irriguée en particulier", a déclaré le représentant résidant de la Banque mondiale au Tchad, François Nankobogo.



"Une telle initiative pour le Tchad est une opportunité immense qui vient accompagner le voeu de la nation de devenir une puissance régionale émergente à l'horizon 2020-2030, porté par des sources de croissance diversifiées et durables", selon Lydie Beassemda, ministre de la Production agricole.



La durée d'exécution du projet est de 5 ans.