Le Tchad s'engage à protéger les droits des femmes : retour sur l'atelier du 5ème rapport périodique

Dans son allocution, Alvine Gisèle Temfack, chef d'équipe au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Bureau du Tchad, a souligné l'importance pour les États parties à un instrument international de protection des droits de l'homme de respecter les engagements pris dans ce cadre. Elle a également insisté sur l'obligation de soumettre à temps des rapports à l'organe chargé de la surveillance de la mise en œuvre des droits garantis.



L'évaluation rigoureuse des mesures prises pour donner effet aux obligations souscrites permet d'engager une discussion constructive avec les différents acteurs sur les défis persistants et les moyens de les relever. Les défis liés à la promotion des droits des femmes et, de manière générale, à l'égalité de genre sont nombreux au Tchad. Toutefois, l'adoption et la validation politique par les autorités du premier plan national de mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies constituent une avancée à saluer.



Le Secrétaire général du ministère de la Justice, Madjitangué Trahogra, a quant à lui rappelé que le Tchad s'était engagé dans la voie de la promotion et de la protection des droits humains en adhérant à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dès son indépendance. Il a également souligné que le Tchad s'apprête activement à soumettre son 5ème rapport périodique au comité.



La mise en place d'un observatoire de la promotion de l'égalité et de l'équité de genre au Tchad est envisagée. Le Bureau pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme continue à soutenir les efforts du gouvernement de transition en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes et des hommes en République du Tchad.



La production d'un document de qualité nécessite la bienveillance et l'abnégation de tous les acteurs impliqués dans le processus. La réalité des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires en faveur des droits de l'homme en général et de ceux de la femme en particulier doit être reflétée dans le rapport.



Cet atelier d'élaboration du 5ème rapport périodique de l'État tchadien sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme (CEDEF) est donc l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis.