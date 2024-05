Le Tchad s'engage à rapatrier ses ressortissants de Libye et à améliorer leurs conditions de vie

Les objectifs de la mission en Libye sont parmi tant d’autres de rencontrer les ressortissants tchadiens en Libye pour s'enquérir de leurs conditions de vie, de discuter des modalités de leur retour volontaire au Tchad avec l'aide de l'OIM et de négocier la libération des prisonniers tchadiens détenus en Libye.



Une première mission similaire avait déjà été menée au Cameroun. Selon le Secrétaire Général Adjoint du Ministère des Affaires Étrangères, Mahamat Issa Zakaria, également chef de la mission, ce déplacement a permis de libérer 27 prisonniers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées.



Les pourparlers se poursuivent avec les autorités libyennes en vue de la libération de tous les Tchadiens détenus dans les prisons libyennes et de leur rapatriement. Le gouvernement tchadien réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien-être de ses ressortissants à l'étranger et à leur garantir un retour digne et sûr dans leur pays.