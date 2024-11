Le Tchad s'engage pour la décarbonisation des transports à la COP29

Le Tchad, confronté comme de nombreux pays aux défis du changement climatique, a activement participé aux discussions de la COP29 en mettant l'accent sur la décarbonisation du secteur des transports. Lors d'une session de haut niveau organisée par l'Accélérateur de Transition Industrielle (ITA), le ministère des Transports tchadien a souligné l'importance de trouver des solutions durables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports.





Des enjeux mondiaux aux réalités locales



Cette session a permis de réunir des experts mondiaux et des décideurs politiques pour discuter des stratégies à mettre en œuvre pour accélérer la transition vers des transports plus propres. Les participants ont abordé des questions clés telles que le développement de technologies innovantes, l'investissement dans les infrastructures de transport durable et la mise en place de politiques incitatives pour encourager l'adoption de véhicules électriques et de modes de transport alternatifs.





Le ministre des Transports tchadien a rappelé les défis spécifiques auxquels son pays est confronté, notamment l'étendue du territoire, les infrastructures routières limitées et les coûts élevés des énergies renouvelables. Il a souligné la nécessité de trouver des solutions adaptées au contexte local, tout en s'inspirant des meilleures pratiques internationales.





Les objectifs du Tchad



Le Tchad souhaite renforcer sa coopération internationale pour accéder aux technologies et aux financements nécessaires à la décarbonisation de son secteur des transports. Les objectifs à long terme sont de :



Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports ;

Améliorer la qualité de l'air ;

Développer des modes de transport plus durables et plus efficaces ;

Créer des emplois dans le secteur des énergies renouvelables et des transports propres.

Les prochaines étapes



À l'issue de cette session, le ministère des Transports tchadien va élaborer un rapport détaillé qui recensera les principales conclusions et recommandations. Ce rapport servira de base à l'élaboration d'une stratégie nationale de décarbonisation des transports, en tenant compte des spécificités du pays et des opportunités offertes par la coopération internationale.







La participation du Tchad à la COP29 et à cette session de haut niveau sur la décarbonisation des transports témoigne de l'engagement du pays à contribuer à la lutte contre le changement climatique. En s'appuyant sur le soutien de la communauté internationale, le Tchad pourra accélérer sa transition vers un modèle de transport plus durable et plus respectueux de l'environnement.