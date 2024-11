Le Tchad sauvegarde son patrimoine génétique au Svalbard

Le Tchad vient de franchir une étape majeure dans la préservation de sa biodiversité agricole. L'Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) a annoncé ce jour le dépôt de 1 145 échantillons de semences, représentant 16 espèces cultivées, au sein de la Réserve mondiale de semences du Svalbard en Norvège.





Cette initiative, fruit de cinq années de collecte intensive dans neuf provinces tchadiennes, vise à sauvegarder le patrimoine génétique du pays et à renforcer sa résilience face aux défis du changement climatique. Les semences ainsi conservées, adaptées aux conditions climatiques locales, représentent un trésor inestimable pour l'agriculture tchadienne et mondiale.







En déposant ces échantillons au Svalbard, surnommée la "Arche de Noé des semences", le Tchad s'inscrit dans une démarche globale de préservation de la biodiversité cultivée. Ces semences, souvent anciennes et locales, constituent un patrimoine génétique unique, porteur de caractères agronomiques précieux tels que la résistance à la sécheresse, aux maladies et aux parasites. Elles représentent ainsi un potentiel immense pour le développement de nouvelles variétés plus performantes et mieux adaptées aux conditions changeantes.







Le Directeur Général de l'ITRAD, Yassine Doudoua, a souligné l'importance de cette collaboration internationale. "Ce dépôt est le fruit d'un travail acharné et de partenariats solides", a-t-il déclaré. En rejoignant le réseau mondial des pays engagés dans la conservation des semences, le Tchad contribue activement à la sécurité alimentaire mondiale et à la lutte contre le changement climatique.







Si cette initiative est saluée, elle ne marque qu'une étape dans un processus plus large. Le Tchad doit désormais relever de nouveaux défis pour assurer la pérennité de ses ressources génétiques :



Renforcer les capacités nationales : Il est essentiel d'investir dans la formation des chercheurs et dans l'équipement des laboratoires pour poursuivre les travaux de caractérisation et d'évaluation des ressources génétiques.

Promouvoir l'utilisation des variétés locales : Il convient de sensibiliser les agriculteurs à l'importance des variétés locales et de les encourager à les utiliser dans leurs systèmes de production.

Soutenir la recherche : Des recherches approfondies sont nécessaires pour comprendre les mécanismes de résistance des variétés locales et pour développer de nouvelles variétés adaptées aux changements climatiques.

En conclusion, le dépôt de ces semences au Svalbard est une avancée majeure pour le Tchad. Il témoigne de l'engagement du pays en faveur de la préservation de son patrimoine naturel et de sa contribution à la sécurité alimentaire mondiale. Cependant, de nombreux défis restent à relever pour garantir la pérennité de ces ressources génétiques et en tirer pleinement parti.