Le Tchad se lance pour le PND 2022-2026

Processus d'élaboration du plan national du développement (PND) 2022-2026 : l'opération a été lancée ce 31 mars par le Premier Ministre de Transition, Pahimi Padacke Albert. C'était en présence du ministre de l'économie, de la planification du Développement et de la coopération internationale Mahamat Hamid Koua, ses collègues membres du gouvernement, les présidents des institutions et les partenaires techniques et financiers.



Selon le ministre Mahamat Hamid Koua, ce processus d'élaboration du PND va s'articuler autour de 3 étapes fondamentales qui se veulent "inclusive et participative”. Ces étapes à précisé le ministre vont consister à "procéder à l'analyse de la situation de référence qui reposera sur un plan des réalisations socio économique des 5 dernières années, procéder à un cadrage des stratégies et des résultats d'une part et les cadrages macro budgétaires et programmatiques d'autre part et enfin à la rédaction du document du plan de validation".



Mahamat Hamid Koua a souligné dans ses propos de fin "qu'une attention particulière sera accordée à la "structure de l'économie tchadienne" dans laquelle "le pétrole représente environ 20% du produit intérieur brut (PIB) et 70% des recettes d'exportation".



En lançant le processus d'élaboration du PND 2022/2026, le Premier Ministre a tenu à saluer "les progrès réalisés" par le gouvernement" en dépit "d'un environnement défavorable", a-t-il déclaré.



C'est pourquoi il a instruit "la poursuite et le renforcement" de ses acquis à travers une analyse " sans complaisance" des difficultés qui ont retardé ce progrès.



Face à l'assistance, le Premier Ministre s'est engagé à "accompagner la synergie'' nécessaire pour relever les défis identifiés pour " une meilleure élaboration de ce document.



Des défis qui concernent notamment, a indiqué le Premier Ministre, “la bonne gouvernance, la stabilité institutionnelle dans la l'administration publique, la lutte contre la corruption, la fraude, la contrebande, l'évasion fiscale, l'amélioration des opérateurs économiques et l'inter sectorisation des interventions entre certains départements clés"



Tout un programme qui, s'il est respecté, donnera au Tchad la possibilité de disposer d'un instrument de développement crédible et efficace pour son développement entre la période 2022/2026.