Le Tchad signe des accords de financement et d'assistance avec la BADEA

Un accord de prêt a été signé lundi à N'Djamena, entre le Tchad et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).



Il est destiné au financement de la phase 2 du Programme d'appui au développement local et à la finance inclusive (PADLFIT) pour un montant cumulé de 6,5 millions de dollars.



Deux protocoles d'accord relatifs à une assistance technique ont également été signés. Ils portent sur le soutien aux femmes et jeunes filles de la province du Lac, pour un montant de 500.000 dollars, et la formation en langue arabe au Tchad pour un montant de 180.000 dollars.



Le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, indique que ces appuis inconditionnels de la BADEA contribuent à l'atteinte des objectifs du gouvernement pour sa vision 2030.