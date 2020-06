Le Tchad souhaite commander 20.000 doses de Covid-Organics

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a expliqué jeudi à l'hémicycle que 20.000 doses du remède Tambavy Covid-Organics (CVO) pourraient être commandées de Madagascar.



"On a demandé, à la demande des cliniciens, pour 10.000 patients préventifs et 10.000 curatifs. Nous avons demandé pour que l'État tchadien pose la question (à Madagascar, Ndlr). Cette question, je crois qu'elle a eu une réponse positive. Si tout marche bien, nous allons les avoir", a précisé Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Le 18 mai dernier, le comité de gestion de la crise sanitaire a annoncé le lancement en urgence des commandes supplémentaires de matériels médicaux essentiels, dont le Covid-Organics. Il devra "être disponible sur tout le territoire national."



"Nous ne pouvons pas tirer une conclusion exacte"



Selon le ministre, le CVO curatif "a été reconnu par nos amis cliniciens, ça soigne. il y a, à peu près 34 (patients, Ndlr) qui ont utilisé sans autre chose. Et puis, il y a certains comme renforcement."



Toutefois, il a précisé que "nous ne pouvons pas tirer une conclusion exacte parce que c'est très tôt pour que les cliniciens disent un mot."



"Le conseil scientifique est en train de réfléchir et de voir comment faire pour que ce Covid-Organics soit conseillé. Parce que pour le moment, c'es encore très tôt", a ajouté le ministre.



Depuis le 19 mars 2020, le pays a enregistré 820 cas de Covid-19 dont 214 femmes, 590 guéris et 66 décès.