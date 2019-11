Le Tchad, une destination aux potentialités touristiques énormes !

Le Salon international du tourisme et des voyages de Colmar constitue l’une de grandes rencontres des voyages et du tourisme depuis 35 ans. Il engrange un joli succès chaque année, avec environ 30.000 visiteurs par édition au Parc Expo de Colmar.



Il offre aux globe-trotteurs la possibilité de s’informer et d’échanger avec, d’une part, des professionnels du secteur, et d’autre part, des grands voyageurs et des spécialistes en tous genres. Cette année, plus de 350 exposants sont sur place.