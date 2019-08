Le Tchad va abriter le Forum sur la gouvernance de l’internet

D'éminentes personnalités de l'Union Africaine en charge des TIC, des conférenciers et plus de 300 experts et participants du secteur des TIC sont attendus à la rencontre de N'Djamena. Les participants débattront pendant trois jours sur quatre thèmes : l’accès abordable et non discriminatoire à Internet au Tchad en Afrique ; la réalisation de l’inclusion digitale en Afrique ; la sécurité et la stabilité de l’internet et la résilience du cyber-espace ; et la technologie émergente pour une croissance durable.



La rencontre de N’Djamena sur la gouvernance de l’internet sera précédée d’une Ecole africaine de la gouvernance de l’internet les 4 et 5 septembre 2019, organisée conjointement par l’UA et le gouvernement tchadien. En tout, 54 participants y prendront part.