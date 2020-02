Le Tchad va interdire l'exportation de bétail sur pied d'ici l'année prochaine

Le président de la République a annoncé samedi à Moundou que l'exportation du bétail sur pied sera interdite d'ici l'année prochaine, afin de favoriser l'exportation de la viande prédécoupée Made In Tchad.



Selon Idriss Déby, le fonctionnement progressif du complexe industriel de Moundou, entièrement financé par l'Etat tchadien, permettra de stopper l'exportation de bétail sur pied. Autrement dit, le bétail sera traité sur place avant d'être exporté en surgelé ou en viande fraiche.



"Le Tchad est un pays d'élevage par excellence, la qualité du bétail est connue de tous et peut attirer de nombreux acheteurs", a-t-il estimé, soulignant que "la traversée (hors des frontières du Tchad, Ndlr) d'une importante quantité de bétail chaque année est une perte pour le pays", alors que le traitement sur place générera beaucoup plus de revenus.



De même, le pays va transformer les produits dérivés issus du bétail, tels que la peau ou encore les os avec la production de farine animale riche en protéine pour les industries agricoles ou piscicoles.



Le chef de l'Etat a précisé que 700 jeunes issus des différentes provinces du pays seront formés pour travailler au sein du complexe industriel.



Il a proposé une gestion par deux sociétés du secteur privé afin d'assurer une gestion efficace. Sur la table, deux propositions : des malaisiens ou des coréens.



Le Gouvernement prévoit de construire d'autres complexes industriels de ce type, notamment dans les provinces du Chari-Baguirmi, du Batha et de l'Ennedi Est, afin de promouvoir la viande Made in Tchad compte tenu de l'important cheptel du pays.