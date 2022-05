Le Tchad veut accélérer la mise en place de la couverture sanitaire universelle

Le président du Conseil militaire de transition, général Mahamat Idriss Deby a reçu successivement ce 4 mai les partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de la santé au Tchad et le bureau de l’Ordre des Médecins du Tchad, informe la Présidence.



Les échanges ont porté essentiellement sur la mise en place de la couverture sanitaire universelle au Tchad et la tenue du 11ème Congrès de l’Ordre National des Médecins du Tchad.



Le chef de l’État a échangé en premier lieu avec les partenaires techniques et financiers intervenant dans ce secteur. Il s’agit de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de la Banque Mondiale, de la Banque Islamique de Développement, de la Coopération Suisse et de l’UNICEF, précise la Présidence.



À la sortie d'audience, le directeur de la coopération suisse au Tchad, Romain Darbellay, a indiqué que les préoccupations du Tchad sont partagées par la coopération suisse. Elle est "déterminée à appuyer le pays dans la quête d'un modèle visant à assurer le fonctionnement de la santé et générer des revenus pour la santé". La coopération suisse est prête à contribuer à ce vaste chantier.