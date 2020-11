Le Tchad veut améliorer la transparence dans la gestion des financements extérieurs

L'atelier de formation​ et de renforcement des points focaux et fonctionnaires des ministères sectoriels sur l'élaboration du programme d'investissement public (PIP) a pris fin vendredi à Bakara. Il a pour objectif d'avoir un cadre de suivi et de prévision triennale sur les actions opérationnelles et les orientations stratégiques du plan de développement.



L'atelier de cinq jours a permis de renfoncer la capacité des parties prenantes sur le cadre budgétaire et le cadre des dépenses à moyen terme, ainsi que sur les différentes étapes à maitriser pour élaborer le programme d'investissements publics triennal, un document stratégique.