Le Tchad veut améliorer sa gestion des recettes fiscales et douanières

Un projet de mobilisation et de gestion des ressources intérieures, appuyé par la Banque mondiale, a été lancé ce mardi 4 décembre par le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar. Le projet vise à améliorer le recouvrement et la gestion des recettes fiscales et douanières et de renforcer les capacités institutionnelles de mobilisation des recettes et de contrôle dans les ministères clés.



La Banque mondiale souhaite que le Tchad améliore la performance, les processus et la transparence dans les services publics clés pour la mobilisation des recettes.



"Nous espérons que le positionnement de ce projet contribuera positivement à la dynamique déjà enclenchée par le gouvernement tchadien dans le cadre de la mobilisation et de l'amélioration des ressources nationales. Nous encourageons l'ensemble des partenaires au développement à mutualiser les efforts et les ressources tant humaines que financières dans un objectif d'optimiser les résultats", a déclaré François Nankobogo, représentant de la Banque mondiale au Tchad.



D'après le ministre des finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar, "le projet s'inscrit dans un contexte difficile et tombe à point nommé pour nous aider à tendre vers une optimisation de la mobilisation des ressources".



Le projet est d'un coût global de 35 milliards Francs CFA et s'étale sur une durée de 5 ans.