Le Tchad veut concrétiser l'interconnexion électrique avec le Nigeria

La ministre de l'Énergie Ramatou Mahamat Houtoin est en mission à Abuja, au Nigeria, à la tête d'une délégation. Elle a rencontré mercredi son homologue nigérian dans le cadre du projet d'interconnexion électrique Nigeria-Tchad.



Les deux pays vont mettre en place un comité de pilotage inter-États et des cellules d'appui technique pour la réalisation de ce projet évoqué depuis 2009.



L'aboutissement de ce projet permettra de renforcer les capacités énergétiques du Tchad à faible coût. À ce jour, le pays compte moins de 7% de couverture énergétique.



Un projet d'interconnexion électrique avec le Cameroun est également en cours. En mars 2020, la Banque africaine de développement a annoncé un prêt de 148 milliards Fcfa pour concrétiser le projet.



Les services d’approvisionnement en énergie du Tchad comptent parmi les moins développés du monde, estime la Banque mondiale.



Le manque d’accès à l’électricité et de fiabilité de l’alimentation, ainsi que le coût élevé de l’approvisionnement ont de multiples répercussions sur la diversification et la croissance économique. Les collectivités ont du mal à faire fonctionner les entreprises et à générer des revenus, ce qui entrave les efforts déployés pour réduire la pauvreté.



L’accès inégal à l’énergie électrique empêche le Tchad de réaliser pleinement le potentiel associé à son capital humain, et le rend plus vulnérable aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles et aux pandémies.



Le projet d'interconnexion électrique permettra la mise en place du premier réseau de transport d’énergie électrique régional d’Afrique centrale. Ses retombées se feront sentir bien au-delà des frontières du Cameroun et du Tchad puisqu’il constituera un modèle et une source d’encouragement pour d’autres pays qui pourraient tirer profit du commerce de l’électricité, et conduira à terme à l’établissement d’un consensus en faveur de l’intégration régionale des réseaux d’énergie électrique, analyse la Banque mondiale.