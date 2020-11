Le Tchad veut concrétiser la dorsale transaharienne à fibre optique pour réduire sa fracture numérique

Lamine Zene Ali Mahamat, représentant pays de la BAD, explique que la dorsale transsaharienne à fibre optique est d'un coût global de 79 millions d'euros.



Le chef mission adjoint de l'Union européenne au Tchad, Limoss Virkoss, estime que le projet va faciliter l'accès de la population, l'administration et des entreprises à des services de télécommunications fiables et à moindre coût. Il permettra de réduire la fracture numérique pour l'éclosion numérique, le renforcement de la gouvernance numérique pour éviter les dérives, et le renforcement de la souveraineté en matière de gestion des données.



D'après Dr. Idriss Saleh Bachar, ministre des Postes et de l'Économie numérique, différentes actions ont été entreprises ces dernières années en vue de la réduction de la fracture numérique.



"L'exécution de ces actions a permis la réalisation de 1250 Km d'infrastructures de transmission pour atteindre ainsi les 2250 Km de réseau national", souligne le ministre. Il évoque notamment la réalisation de centres communautaires numériques, de services digitaux en faveur de la poste, l'interconnexion de dix bureaux de poste et l'accroissement du nombre d'abonnés pour 7,7 millions d'abonnés.