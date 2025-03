Le Tchad veut éradiquer la tuberculose d'ici 2030

"Nous pouvons mettre fin à la tuberculose : s'engager, investir, agir", tel est le thème de l'édition de l'année 2025. Mettre fin à la pathologie, le Tchad en rêve. La date butoire est 2030. Toutefois, des difficultés majeures s'érigent sur le chemin. Le taux d'incidence de la maladie est élevé. "Le taux d'incidence est estimé à 140 nouveaux cas et rechutes pour 100.000 habitants", explique la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Dr Dekandji Francine. En 2024 par exemple, seulement 62,5% de patients ont été effectivement dépistés. Il y avait donc un gap manquant de 27%.



Aussi, seulement 38% de cas de la tuberculose multirésistante sont signalés en 2023, confie Dr Yam Abdoulaye, représentant de l'OMS au Tchad



L'autre souci gigantesques est le faible financement de la lutte contre la maladie. Un déficit de 3,8 milliards de dollars US est enregistré en Afrique, selon le représentant de l'OMS. Un effort collectif s'impose par conséquent. "Les pouvoirs publics, les donateurs et le secteur privé doivent accroître les innovations dans les services de lutte contre la tuberculose, dans la recherche, l'innovation, en particulier pour les nouveaux vaccins, les diagnostics et les traitements", exhorte Dr Yam Abdoulaye. Pour Dr Dekandji Francine, le diagnostic est primordial.



La secrétaire d'État "insiste sur la problématique relative à la recherche de cas manquants". À propos du diagnostic, 120 centres et 54 appareils Gene Expert de détection sont disponibles, informe Dekandji Francine. La population est donc invitée à se faire dépister.