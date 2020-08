Le Tchad veut maitriser les informations sur l'aide extérieure via une plateforme informatisée

N'Djamena - Une convention d'un montant global de 187,581 dollars US, environ 100 millions Fcfa, a été signée mardi entre le gouvernement tchadien et Development Gateway. Elle vise à dynamiser et à relancer la plateforme informatisée de gestion de l'aide (PGA) en vue de son appropriation par le Tchad.



L'évènement a eu lieu au Radisson Blu, en présence du ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, du représentant de PNUD Stephen Kinloch Pichat et de l'ambassadeur de l'Union européenne, Bertrand Soret.



La convention couvre la période allant d'août 2020 à janvier 2020 pour 18 mois d'activités.



L'outil PGA permettra une maitrise des informations sur l'aide extérieure, une mise à jour de l'ensemble des modules existants pour mieux répondre aux besoins exprimés tant par les partenaires que les bénéficiaires finaux, un accès direct de l'outil aux gestionnaires des projets et points focaux des partenaires et sectoriels.



"Ce dispositif plus cohérent et opérationnel vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux et à identifier les interventions stratégiques et prioritaires à mener en matière de gestion de l'aide", a indiqué le ministre Issa Doubragne.