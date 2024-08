Le Tchad veut renforcer la compétitivité des filières viande et lait avec un manuel de procédures

Ce manuel, conçu pour encadrer les processus de gestion des crédits, vise à renforcer la transparence, l'efficacité et la durabilité des actions menées dans le cadre de ce projet.



Dans son allocution, le coordonnateur national du projet, Dr Adyl Béchir, a rappelé l'importance du secteur de l'élevage pour l'économie tchadienne. Ce secteur, pilier fondamental du développement économique du pays, doit surmonter de nombreux défis pour réaliser son plein potentiel.



Parmi ces défis, on compte la faible productivité du cheptel, l'insuffisance de l'appui à la production, ainsi que les difficultés liées à la transformation, à la commercialisation et aux investissements nécessaires à la promotion des filières animales. Dr Béchir a souligné que l'élaboration d'un manuel de procédures rigoureux est indispensable pour relever ces défis et structurer les actions du projet.



Afin de garantir la qualité et la pertinence de ce manuel, le projet a mobilisé un consultant international pour sa conception. Ce document formalisera l'ensemble des procédures à suivre pour la gestion des crédits, assurant ainsi une utilisation optimale des ressources financières.



Le secrétaire général du ministère de l'Élevage et de la Production Animale, Dr Ousmane Yoskoi Ousmane Sougoumi, a pour sa part insisté sur l'importance de ce manuel pour accroître la contribution du secteur de l'élevage à l'économie nationale. Il a souligné que la vision du projet repose sur l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des chaînes de valeur viande et lait, deux secteurs clés pour la diversification économique du Tchad.



L'élaboration et la validation de ce manuel de procédures constituent une étape cruciale pour assurer l'efficacité, la transparence et la pérennité du volet crédits du PAPCV-VL. Ce document servira de guide pour garantir que les crédits octroyés atteignent les bénéficiaires de manière équitable et efficace, tout en respectant les meilleures pratiques en matière de gestion financière.



Cet atelier de validation marque ainsi un pas important vers la réalisation des objectifs du PAPCV-VL, qui vise à transformer le secteur de l'élevage au Tchad en un moteur de croissance économique durable.