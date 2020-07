Le Tchad veut se doter d'un grand centre de sécurisation des données numériques sensibles

La modernisation des infrastructures et des communications électroniques est une priorité au Tchad. Un projet en ce sens va être lancé mardi à N'Djamena par le ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l’information et de la communication, et le ministre de l’Économie et de la Planification du développement.



Selon l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le projet renferme trois composantes : la construction d'un grand centre national pour sécuriser des données numériques sensibles ; l'implantation des centaines de Base transceiver station (BTS), au total 200, pour renforcer les infrastructures de la Sotel Tchad ; et le déploiement de près de 2000 km de la fibre optique dans les autres villes du pays.



"L'aboutissement de ce projet mettra, sans nul doute, le Tchad sur la route du développement du numérique", précise l'Autorité.