Le Tchad vise un cadre approprié de lutte contre la cybercriminalité

L'atelier a été organisé conjointement par le ministère des Postes et de l'Économie numérique et l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE). Il a été animé par les experts du Centre de capacité en cybersécurité pour l'Afrique australe (C3SA) et de l'Union internationale des télécommunications (UIT).



L'atelier a vu la participation de plus de 300 personnes, responsables politiques, administratifs et techniques issus de l'ensemble de l'écosystème de la cybersécurité.