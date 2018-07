Le Tchad vise une justice "de qualité, efficace, performante et crédible" d'ici 2027

Le Conseil des ministres du jeudi 5 juillet 2018 a examiné et adopté le projet de décret portant adoption de la politique sectorielle de la Justice 2018-2027, au titre du ministère de la Justice chargé des droits humains.



L'objectif général est d'instaurer d'ici 2027 une justice tchadienne de qualité, efficace et performante, crédible et accessible aux justiciables, selon la porte-parole du gouvernement.



La politique sectorielle de la justice est élaborée sur une perspective décennale 2018-2027. Elle se décline en six programmes "traduisant la vision du secteur en actions concrètes".