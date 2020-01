Le Togo délivre des cartes de séjour à 23 réfugiés Congolais

Lomé - Les ministres de l’action sociale et de la protection civile ont remis ce jeudi 16 janvier 2020 à Lomé, des cartes de séjour à 23 réfugiés Congolais. Cette action est une première étape d’un processus entamé dans l’attribution de la nationalité togolaise aux réfugiés par naturalisation.



La cérémonie de remise de ces cartes de séjour privilégiées aux 23 Congolais s’est déroulée en présence des ministres Yark Damehame de la protection civile et Tchabinandi Kolani-Yentcharé de l’Action sociale. Ces réfugiés congolais ont décidé librement de s’installer au Togo. En dehors des cartes, ils ont reçu des chèques d’accompagnement des mains des autorités togolaises.



En remettant les cartes de séjour et les paquets socio-économiques à ces résidents, les deux ministres ont relevé que les Togolais partagent leurs quotidiens avec 11935 réfugiés de 18 nationalités. 46 d’entre eux souhaitent être rapatriés alors que 1.084 désirent obtenir une carte de séjour, 245 la nationalité togolaise par naturalisation et 791 n’ont aucun choix de solutions durables.



« Nous remercions les autorités congolaises pour la collaboration dont la finalité s’opère ce jour. Nous lançons un appel aux autres états dont les ressortissants sont réfugiés au Togo à une future collaboration, afin de faciliter l’établissement d’identité et de voyage », ont souligné les ministres Yark Damehane de la sécurité et Tchabinandi Yentcharé-Kolani de l’action sociale.



Au nom des bénéficiaires, Jean Claude Ngando Ndjoli, a remercié les autorités pour ce geste, car désormais, les détenteurs de cette carte ont une autonomie et le document leur offre plus d’opportunités. Notons que la durée de la carte de séjour privilégiée est de 10 ans. La possession de ce document fait perdre le titre de réfugié. Le détenteur devient un résident à part entière.