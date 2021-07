Le Togo renforce sa coopération diplomatique et économique avec la Turquie

Lomé - Le ministre togolais des affaires étrangères, Robert DUSSSEY a achevé le mardi 27 juillet 2021, une visite de travail de 3 jours à Ankara en Turquie. Cette 2ème visite du chef de la diplomatie togolaise en l’espace de deux mois en Turquie, fait suite à une invitation de son homologue turc, Mevlüt ÇAVUSOGLU.



Elle traduit la ferme volonté des présidents togolais, Faure GNASSINGBE et turc, Recep Tayyip ERDOGAN, d’accélérer le processus du renforcement des relations diplomatiques et économiques entre la Turquie et le Togo. A Ankara, Prof DUSSEY a eu une séance de travail avec son homologue turc. Les deux ministres ont évoqué des sujets d’intérêt commun d’ordre bilatéral et régional.



Concernant les relations entre le Togo et la Turquie, Robert DUSSEY et son hôte ont évoqué l’accélération de la mise en œuvre de l’Accord de coopération économique et commerciale signé en juin 2021. Dans cette perspective, ils ont fait le point sur les préparatifs du Forum économique et commercial Togo-Turquie, prévu pour se tenir à Lomé avant la fin de l’année 2021. Ce rendez-vous est destiné à rapprocher les milieux d’affaires des deux pays.



Le chef de la diplomatie togolaise a lors des discussions présenté les dix ambitions de la Feuille de route quinquennale dont la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA). Le ministre Robert DUSSSEY a fait part de la volonté du Togo de voir aboutir très rapidement les échanges en cours en vue de l’établissement d’une liaison aérienne Lomé-Ankara qui sera assurée par la compagnie, Turkish Airlines.



De même, il est annoncé l’ouverture de l’ambassade du Togo à Ankara. Les modalités pratiques de l’ouverture de cette ambassade ont été évoquées. Prof DUSSEY a salué la mise à disposition de la Turquie d’une parcelle de terrain pour la construction de la chancellerie. Sur les questions d’ordre régional, les deux hommes ont évoqué la situation politique et sécuritaire au Sahel.



« Le Togo et la Turquie sont déterminés à soutenir les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent afin de rétablir une paix durable dans cette région », ont annoncé les deux officiels. Notons que le séjour du ministre DUSSEY a pris fin par des visites à la maison de la culture africaine et au musée des civilisations anatoliennes d’Ankara.