Le Togo se dote d’un document de politique nationale de qualité

Lomé - Le gouvernement vient de doter le Togo, d'un document de Politique nationale de qualité (PNQ). Un décret a été pris dans ce sens le mercredi 6 novembre 2019 en Conseil des ministres.



La politique permettra désormais au pays de réglementer l'accès des produits aux marchés et leur compétitivité ceci dans le respect des normes relatives à la protection du consommateur et de l'environnement.



Il s'agira de répondre à une exigence. Celle de démontrer la conformité des produits et services togolais dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité internationalement reconnues. La PNQ selon le gouvernement, vise à établir un cadre adéquat pour le développement et le fonctionnement d'une infrastructure de qualité convenable, pertinente et efficiente.



« Elle prend en compte tous les secteurs de développement et a pour objectifs, entre autres, de promouvoir la culture de la qualité au sein des populations et des organismes publics et privés, protéger le consommateur et l'environnement, assurer la conformité des biens et services aux exigences du marché et établir un système national de métrologie efficace et efficiente », informent le communiqué ayant sanctionné les travaux.



L'adoption de cette politique permettra au Togo de se doter, notamment, d'un document de référence pour l'ensemble des acteurs de promotion de la qualité. Elle va permettre également de garantir la qualité des produits et services nationaux ou importés, de bâtir une économie forte et compétitive, et de s'inscrire dans une dynamique régionale relative à l'harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire en matière de qualité.



Notons que cette démarche du gouvernement s’inscrit dans une dynamique sous régionale d’harmonisation en matière de qualité.