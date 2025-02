Le Treg 2025 : une mission de sensibilisation en cours dans l'Ennedi

Dans le cadre de la préparation de la 7ème édition du Treg, une mission conjointe ONPTA-Treg sillonnent depuis le 3 février 2025 les provinces de l'Ennedi. L'objectif est de sensibiliser les autorités administratives et traditionnelles sur l'importance de cet événement sportif et de mobiliser les populations locales.





Le Treg, bien plus qu'une simple course, est devenu un véritable vecteur de développement socio-économique pour la région. Il contribue à promouvoir le tourisme, à renforcer les liens entre les communautés et à valoriser le patrimoine culturel du Tchad.





Une mobilisation générale





Les secrétaires généraux des deux provinces de l'Ennedi, le sultan de Dar Billiat et le préfet de Noui ont successivement reçu la délégation conduite par Monsieur Ahmat Kaoussa, directeur de la planification et de la coopération de l'ONPTA. Ces rencontres ont été l'occasion de présenter les enjeux du Treg 2025 et de mobiliser les acteurs locaux autour de cet événement.





Les enjeux du Treg





Le Treg est un événement qui dépasse le cadre sportif. Il est un véritable levier de développement pour les régions traversées par la course. En effet, il permet de :



Développer le tourisme: Le Treg attire de nombreux visiteurs, tant nationaux qu'internationaux, ce qui contribue à dynamiser l'économie locale.

Le Treg attire de nombreux visiteurs, tant nationaux qu'internationaux, ce qui contribue à dynamiser l'économie locale. Améliorer les infrastructures: La préparation du Treg nécessite souvent des travaux d'aménagement des pistes, ce qui améliore les conditions de vie des populations.

La préparation du Treg nécessite souvent des travaux d'aménagement des pistes, ce qui améliore les conditions de vie des populations. Valoriser le patrimoine culturel: Le Treg est l'occasion de faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la région.

Le Treg est l'occasion de faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la région. Renforcer la cohésion sociale: L'événement favorise les échanges entre les différentes communautés et contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à une même nation.



Un rendez-vous incontournable





Le Treg est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de courses d'orientation et les amoureux de la nature. En 2025, l'événement promet d'être encore plus grand et plus beau.