AFRIQUE Le chantier de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et les ouvrages annexes progressent

Alwihda Info | Par Afdb - 29 Juin 2024



Cette visite, a conduit d’abord la délégation dans la commune Golfe 6, où elle a visité les travaux d’extension du marché de Baguida.

La ministre togolaise des Travaux publics, Zouréhatou Kassah-Traoré, le directeur général des travaux publics du Togo, Nayadjakina Amah et des représentants de la Banque africaine de développement, de l’Union européenne et de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), ont effectué, le 19 juin 2024, une visite de terrain des travaux de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou et des ouvrages annexes en construction.



Cette visite, qui avait pour objet de constater l’état d’avancement des ouvrages du Projet de réhabilitation de la route Lomé – Cotonou (phase 2), a conduit d’abord la délégation dans la commune Golfe 6, où elle a visité les travaux d’extension du marché de Baguida. Au total, treize nouveaux hangars et des magasins ont été construits en plus de la réhabilitation du réseau de distribution d’eau et d’électrification.



La délégation a ensuite marqué un arrêt sur la passerelle construite à Agbodrafo, avant de se rendre au Centre médico-social de la commune Lacs 33 qui a été complètement rénové et équipé de divers matériels médicaux et de mobiliers. Outre le service de médecine, les blocs opératoires ont été rénovés, un incinérateur a été construit ainsi que le logement de l’assistant médical. Le centre médical a également bénéficié d’une clôture avec une guérite.



Sage-femme et responsable de la maternité du centre médico-social d'Agbodrafo, Afi Mawulé Takpa, se réjouit du soutien important obtenu grâce au projet : « Le projet nous a doté d'un logement construit dans l'enceinte du Centre médico-social, ce qui nous permet d'être plus près des patientes et de mieux veiller sur elles. Dans le nouveau bâtiment qui a été construit, il y a aura dix nouveaux lits et nous avons également reçu du matériel informatique et des équipements pour les accouchements. Cela nous permet d'offrir une meilleure qualité de soins aux patientes ».



La délégation a pu également visiter le poste de péage de Vodougbè (côté Togo) avant de se rendre au Centre multifonctionnel pour les jeunes d’Abalo-Condji, construit sur une superficie de 3,5 hectares dans la commune Lacs 1. Il s’agit d’un complexe multidisciplinaire clôturé et équipé comprenant : un bloc administratif, une salle informatique, une infirmerie, des blocs sanitaires, une salle de spectacle, un terrain de football, une piste d’athlétisme et une plateforme multisports.



« Cette route est primordiale et la Banque est engagée aux côtés du Togo pour l’accompagner dans la réalisation de ses objectifs de développement. La Banque africaine de développement finance de nombreux projets d'infrastructures et ce projet régional fait partie du projet de l’autoroute Abidjan-Lagos pour lequel la Banque s’est engagée à mobiliser davantage de financement pour sa réalisation », a déclaré le chef du bureau pays de la Banque au Togo, Wilfrid Abiola.



« Ce que fait l'Union européenne est de montrer son engagement à ces grands projets d'infrastructures et aussi faciliter l'intégration régionale. Nous sommes très satisfaits par rapport à ce que nous avons vu. Les travaux sont presque achevés. Dans quelques mois, ces travaux seront réceptionnés et cela permettra de renforcer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest », a souligné l’ambassadeur de l'Union européenne au Togo, Joaquin Tasso Vilallonga.



Le Projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou (Phase 2) et de protection côtière, d’un coût total de 181,4 millions d’euros, est financé par la Banque africaine de développement, l’Union européenne, la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le gouvernement du Togo.



Le projet fait partie du Projet du corridor Abidjan – Lagos dont la Banque assure le rôle de chef de file dans la mobilisation des ressources. Cette deuxième phase du projet, dont les travaux ont été exécutés à 80 %, consiste en l’aménagement de la section Avépozo – Aného (30 kilomètres) en 2 x 2 voies pour compléter le segment manquant sur l’axe togolais du corridor.



Outre les travaux routiers, le projet inclut des études de protection côtière ainsi que des aménagements marchands, sanitaires, scolaires, socioculturels et des initiatives en faveur des jeunes et des femmes.



Cette visite a permis de constater les progrès réalisés depuis le début des travaux en 2020. Elle a également permis d’informer et de sensibiliser les bénéficiaires sur l'importance du projet pour le développement économique régional et l'amélioration de la qualité de vie des communautés. Les travaux prendront fin au troisième trimestre de 2024.





Dans la même rubrique : < > Cameroun: Des accusations graves pèsent sur des responsables du Logone-et-Chari La Suède ferme ses ambassades au Mali et au Burkina Faso pour ouvrir une nouvelle au Sénégal Afrique : le Cameroun appelle à un plan Marshall en faveur du développement de l’agriculture Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)