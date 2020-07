Le chef de l'État tchadien Idriss Déby devient président en exercice du CILSS

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a cédé lundi la présidence du Comité permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) à son homologue tchadien Idriss Déby, après deux ans d'exercice. La 19ème Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement du CILSS s'est ouverte aujourd'hui par visioconférence.



"J'ai été honoré par mes pairs qui m'ont confié la présidence tournante de notre grande organisation", a déclaré Idriss Déby qui a exprimé son "infinie gratitude". Le chef de l'État a salué l'action et le leadership de son prédécesseur.



"Les acquis obtenus seront consolidés et renforcés pour permettre à notre organisation de jouer pleinement son rôle en faveur des populations de notre vaste espace géographique", a indiqué Idriss Déby dans son discours de clôture.



L'institution regroupe 13 pays membres dont 4 enclavés : Tchad, Burkina Faso, Mali, Niger, et huit États côtiers à savoir : Bénin, Côte d'ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal, Togo et 1 État insulaire le Cap Vert.



"L’espérance, c’est de voir la candidate officielle du Tchad au poste de Secrétaire exécutive adjointe du CILSS désignée par les Chefs d’Etat au sortir de ce 19ème Sommet. Il s’agit de l’ancienne ministre de la Production, de l’irrigation et des équipements agricoles, Mme Lydie Beassemda", explique la Présidence du Tchad.



La visioconférence présidée par le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a duré deux heures. Initialement prévue pour le 13 juillet, la rencontre au sommet est reportée pour ce 20 juillet en raison du décès du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.