Le fonds d'aide financière créé par Boeing entame ses activités aujourd'hui

CHICAGO, États-Unis - Kenneth R. Feinberg et Camille S. Biros, les deux administrateurs du Fonds d'aide financière créé par Boeing, annoncent que le fonds créé pour apporter une assistance immédiate de 50 millions de dollars aux familles des victimes des vols Lion Air 610 et 302 d'Ethiopian Airlines est opérationnel et accessible dès aujourd'hui.



« Les récentes tragédies du 737 MAX pèsent lourdement sur l'ensemble des employés de Boeing, et nous présentons une nouvelle fois nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches de toutes les personnes qui se trouvaient à bord des deux avions », a déclaré Dennis Muilenburg, Président-directeur général de Boeing. « L'ouverture de ce fonds marque une étape importante dans les efforts entrepris en faveur des familles touchées. Nous remercions Ken Feinberg et Camille Biros pour le travail considérable qui a été accompli à cet effet. »



Cette somme de 50 millions de dollars représente la première partie des 100 millions de dollars que Boeing s'est engagé à verser pour répondre aux besoins des familles et des communautés où vivent les personnes touchées par ces catastrophes. Le deuxième versement de 50 millions de dollars sera consacré à des initiatives d'éducation et d'autonomisation économique menées au sein des collectivités touchées. Boeing noue par ailleurs des partenariats avec les gouvernements locaux et des organisations sans but lucratif pour répondre à ces différents besoins.



En plus de cette enveloppe initiale, Boeing s'est associé à Global Impact en vue de créer sous l'appellation One Boeing Support Fund un fonds caritatif distinct grâce auquel les employés et les retraités du Groupe pourront apporter leur contribution à titre personnel. À ce jour, plus de 780 000 dollars ont été recueillis au profit des communautés touchées.



Les dons des employés et des retraités de Boeing seront acceptés - et doublés par Boeing - jusqu'à la fin de l'année 2019. Ces sommes seront remises à des organismes sans but lucratif reconnus et agréés, dont la vocation est d'apporter un changement durable dans les communautés concernées. Plus précisément, le Fonds soutiendra des programmes dédiés à l'éducation et à l'autonomisation économique. Tous les organismes bénéficiaires seront identifiés dans le cadre d'un processus complet de diligence raisonnable mené par Global Impact et Boeing.



Pour toute question concernant le fonds d'aide financière de Boeing, nous vous invitons à contacter Amy Weiss, cabinet Feinberg, par courriel Amy@weisspublicaffairs.com ou par téléphone +1-202-203-0448.Vous trouverez des informations sur le Fondssur le site Web suivant : BoeingFinancialAssistanceFund.com.