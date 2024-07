AFRIQUE Le gaz naturel, le combustible de transition idéal pour l'Afrique du Sud

Alwihda Info | Par NJ Ayuk, président exécutif, Chambre africaine de l'énergie - 17 Juillet 2024



Les pénuries d’électricité persistantes en Afrique du Sud mettent en lumière le besoin urgent d’exploiter ses ressources en gaz naturel, un combustible à combustion plus propre qui peut combler le déficit énergétique tout en facilitant la transition vers les énergies renouvelables et un avenir à faible émission de carbone.

Une récente note d'information intitulée "Natural Gas as a Transition Fuel in South Africa" (Le gaz naturel comme carburant de transition en Afrique du Sud), produite par Eye for Business, ne mâche pas ses mots quant à la nécessité d'accéder à cette ressource souterraine abondante et de l'utiliser.



Comme indiqué d'emblée, "parmi les solutions de remplacement, il existe des arguments convaincants en faveur de l'investissement dans le gaz naturel, qui constitue le tremplin le plus prudent vers un avenir de production d'électricité à faible émission de carbone".



Dans son rapport, commandé par l'EnerGeo Alliance - une alliance commerciale mondiale pour l'industrie des géosciences de l'énergie - Eye for Business soulève un point important.



Les déficits énergétiques persistants de l'Afrique du Sud plaident chaque jour davantage en faveur d'un développement de l'extraction et de l'utilisation du gaz naturel du pays. Alternative nettement moins carbonée que le charbon et le diesel, ce combustible peut fournir de l'électricité pour des besoins croissants tout en ouvrant la voie aux énergies renouvelables et à un avenir de plus en plus pauvre en carbone.



La situation actuelle de l'énergie



Cette note met en évidence les forces de croissance qui sont actuellement à l'œuvre et qui devraient faire tripler la demande d'énergie de l'Afrique du Sud d'ici à 2040. Ces forces comprennent une population croissante et une tendance à la migration vers les villes.



Les sources d'énergie actuelles de l'Afrique du Sud - charbon, diesel, énergies renouvelables et importations imprévisibles de gaz naturel en provenance du Mozambique - ne permettent pas d'éviter les pannes quotidiennes de 6 à 10 heures qui entravent aujourd'hui le commerce, l'éducation, la médecine, l'industrie, etc.



Sur le plan résidentiel, ce sont les ménages les plus pauvres qui sont les plus touchés par ces intermittences. De même, les pannes fréquentes des vieilles centrales au charbon et les coûts de maintenance associés entraînent des tarifs plus élevés qui touchent plus durement les familles à faibles revenus.



Ces dures réalités font qu'il est impératif que l'Afrique du Sud utilise son propre gaz naturel propre pour passer aux énergies renouvelables, à un rythme qui permette à son économie d'en bénéficier. En s'engageant dans cette voie, l'Afrique du Sud attirera l'intérêt et les investissements extérieurs nécessaires dans ses gisements de gaz naturel.



En temps réel, la Namibie utilise judicieusement ses découvertes offshore de cette manière, ce qui l'aide à progresser vers la prospérité.



Pour que l'Afrique du Sud retrouve la santé économique nécessaire au développement des énergies renouvelables, elle doit d'abord stabiliser son approvisionnement en énergie afin d'inverser les tendances inquiétantes à la fermeture d'entreprises et à l'augmentation du chômage dues à l'intermittence. Les sources d'énergie telles que le vent et le soleil, qui sont par nature intermittentes, ne peuvent apporter de solutions immédiates à ces problèmes économiques et humains.



Avec d'importantes découvertes de gaz naturel dans le pays, telles que Brulpadda, des perspectives telles que les réserves de schiste du Karoo, et des découvertes potentielles en mer à l'horizon, il est tout simplement logique de mettre ces ressources au service de la stabilité énergétique.



Le gaz naturel, la solution naturelle



"Les pays qui utilisent le gaz comme source de production d'électricité ont vu leur approvisionnement en électricité augmenter environ trois fois plus vite au cours des dix dernières années que ceux qui ne sont pas en mesure d'utiliser le gaz", peut-on lire dans la note d'information de Eye for Business.



Comme chacun sait, les pays riches du monde entier utilisent depuis longtemps leurs ressources vitales en gaz naturel pour consolider leur économie. Une fois que leur population et leurs entreprises ont été soutenues par un approvisionnement fiable en électricité, ces nations ont pu commencer à développer les énergies renouvelables à grande échelle.



Il est important que le secteur industriel sud-africain se développe en augmentant les matières premières, telles que celles utilisées pour la fabrication d'engrais et de produits pétrochimiques. Ces produits chimiques essentiels sont fabriqués à partir du gaz naturel, qui peut également fournir l'énergie thermique nécessaire aux industries du ciment, de l'acier et autres pour fabriquer leurs produits.



Moins de coûts, moins d'émissions



L'exploitation des ressources en gaz naturel de l'Afrique du Sud pendant la période de transition coûtera moins cher que la plupart des autres solutions. Si l'on compare le prix des différents types de centrales électriques, le coût par kilowattheure de la construction de centrales solaires, à biomasse, nucléaires, éoliennes et au charbon est plus de deux fois supérieur à celui de la construction de centrales au gaz naturel.



Cette différence s'explique en grande partie par les méthodes de construction modulaire utilisées pour les centrales au gaz naturel, qui permettent de les adapter plus facilement à leur emplacement, évitant ainsi les dépassements de coûts typiques des projets d'installations plus importantes.



Une autre méthode de construction rentable pour les centrales au gaz naturel consiste à convertir des centrales au charbon inactives. Ces conversions peuvent être réalisées à des coûts inférieurs à ceux d'une nouvelle construction. Il s'agit d'une proposition gagnant-gagnant qui utilise des centrales inutilisées pour produire de l'énergie plus propre tout en évitant des dépenses inutiles.



Comme le souligne le document, le gaz naturel émet 50 à 60 % de CO2 en moins que le charbon. Il s'agit donc d'un combustible de transition idéal pour l'Afrique du Sud, qui ne contribuera que dans une très faible mesure aux émissions mondiales. Et même cette quantité pourrait être réduite grâce au piégeage et au stockage du carbone.



Pour garder une perspective réaliste sur les émissions, il est important de garder à l'esprit que l'Afrique dans son ensemble, avec environ 17 % de la population mondiale, ne contribue qu'à un petit 4 % des émissions mondiales de carbone, soit 1,45 milliard de tonnes.



Potentiel d'emploi et d'exportation



L'augmentation des investissements et de l'utilisation du gaz naturel pourrait s'avérer payante pour l'Afrique du Sud dans deux domaines très importants : la création d'emplois et la possibilité d'atteindre le statut d'exportateur net.



La création de nouveaux emplois est cruciale, car le taux de chômage en Afrique du Sud avoisine actuellement les 30 %. Les emplois viendront avec le territoire au fur et à mesure que l'infrastructure gazière du pays sera agrandie pour le forage, le transport et la production d'électricité.



Les jeunes cadres et travailleurs devront être formés pour acquérir les compétences nécessaires à la gestion et à l'entretien de ces opérations. En bref, la relance du secteur du gaz naturel insufflera une nouvelle énergie sur le marché de l'emploi, car les jeunes verront ces nouvelles opportunités et en tireront parti.



Sur le front des exportations, une opportunité considérable de stimuler l'économie du pays est apparue à l'horizon nord. En raison de la récente réduction des importations de gaz russe par l'Europe, le vaste marché européen représente une opportunité que l'Afrique du Sud pourrait saisir, avec d'autres marchés, une fois ses propres besoins énergétiques satisfaits.



La voie à suivre



Pour diversifier le bouquet énergétique de l'Afrique du Sud, le soutien de la politique gouvernementale conformément au projet de plan directeur pour le gaz (GMP2024) et au plan de développement national (NDP) sera nécessaire.



Le plan de ressources intégré (IRP) s'aligne sur les objectifs de ces documents, en soutenant, comme l'indique le mémoire de Eye for Business, "un changement important dans le bouquet énergétique, prévoyant une augmentation de 29 500 MW de la capacité électrique d'ici à 2030, dont 3 000 MW devraient provenir du gaz".



Avec tous les avantages qu'ils peuvent apporter, l'Afrique du Sud ne doit pas laisser ses précieux gisements de gaz naturel à l'abandon alors qu'elle manque de sources d'énergie verte fiables. Il est logique pour l'Afrique du Sud et sa population de progresser régulièrement vers un bouquet énergétique à faible teneur en carbone tout en opérant une transition vers les énergies renouvelables.





