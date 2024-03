Le gouvernement américain débloquera 18 millions de dollars pour soutenir le Tchad

L'annonce a été faite au cours d'une audience que le Premier Ministre, Dr Succès Masra, a accordée ce mercredi 20 mars 2024, à la Secrétaire Adjointe du Bureau des Populations, des Réfugiés et des Migrations (PRM) du Département d’Etat des États-Unis d’Amérique, Madame Julieta Valls Noyes.



La diplomate est venue s'entretenir avec le Chef du Gouvernement de Transition sur la situation humanitaire dans l'Est du Tchad, provoquée par la crise soudanaise, précise la Primature.



Après avoir salué l’hospitalité du Tchad qui a accueilli sur son sol plus d'un million de réfugiés, Madame Julieta a réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner le Tchad dans la gestion des flux de ces réfugiés.



Un accompagnement qui, selon la diplomate, concernera le secteur de la santé, de l’éducation, de l’économie entre autres.



Au sortir de cette audience, Madame Julieta Valls Noyes a appelé à la mobilisation des États amis du Tchad et des organisations humanitaires, afin d’alléger le poids de cette crise portée par le Tchad et le peuple tchadien.