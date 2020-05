Le groupe terroriste Boko Haram exécute deux soldats tchadiens

Le groupe terroriste Boko Haram a diffusé jeudi une vidéo d'exécution de deux soldats tchadiens, faits prisonniers lors d'une attaque.Les deux soldats portent des habits militaires, dont l'un le tee-shirt de l'ANT, sigle de l'Armée nationale tchadienne.Deux bourreaux s'expriment en haoussa et en français. Ils s'en prennent au Tchad et profèrent des menaces, avant de décapiter les soldats avec des couteaux.Dans une autre séquence, la vidéo montre un hélicoptère militaire non identifié, pris pour cible avec un antiaérien, suivi de jubilations. Rien n'indique s'il a été abattu mais quatre autres corps de soldats dans le sable sont exposés.La vidéo n'est pas datée précisément mais mentionne la période de Ramadan de l'année 1441 du calendrier musulman (2020), suggérant qu'elle est récente.Fin avril, l'État Islamique en Afrique de l'Ouest, une autre faction terroriste distincte, a diffusé la vidéo de l'exécution d'un soldat tchadien capturé le 18 avril dernier lors d'une attaque dans une zone située entre Litri et Ngouboua, au Lac Tchad.Le Tchad a lancé le 29 mars dernier l'opération militaire Colère de Bohoma qui a permis de neutraliser plus d'un millier de terroristes dans le bassin du Lac Tchad, ainsi qu'en territoire nigérien et nigérian.